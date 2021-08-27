Erdoğan Sedef Kabaş'ı hedef aldı: Bulmuşlar bir kadın, yalan makinesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir yandaş basın tarafından hedef alınan gazeteci Sedef Kabaş'ı hedef gösterdi, "Her şey ortada. Hayatları yalan. Bulmuşlar bir kadın, yalan makinesi. Çıkartıyorlar sürekli televizyona, ona bol bol yalan söyletiyorlar. Onunla güç buluyorlar" dedi.

Bir yat videosu paylaşarak "Bir ülke var; onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon $ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip. Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, onmilyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip. İkisi aynı ülke olamaz, değil mi?" diye soran Kabaş, bu paylaşımı sonrası yandaş basın tarafından "yalancılıkla" suçlanmıştı.

Kabaş, verdiği yanıtta "Yat haberinde Erdoğan ismini kullanmadım. Bugüne kadar kazandığım her kuruşu da alın terim karşılığında aldım" demiş, kendisine foncu diyen Yeni Şafak'a tepki göstermişti.