Erdoğan seçim programını Ayasofya'da bitirecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını bu akşam Ayasofya'da kılacağı namaz ile sonlandıracak.

Ayasofya, müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 2019'da ibadete açılmıştı.

Yaklaşık 1500 yıl önce manastır olarak inşa edilen Ayasofya, Hristiyanlık inancına mensup kişiler için kutsal bir mekan olarak görülüyor. Osmanlı Devleti'nin 1453'te İstanbul'u almasının ardından camiye çevrilen Ayasofya, Müslümanlar tarafından da kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor.