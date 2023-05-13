Kılıçdaroğlu seçim öncesinde gençlerle Anıtkabir’i ziyaret etti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala Anıtkabir’i gençlerle birlikte ziyaret etti.

Haber Merkezi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretini, “Cesaret eden kazanır. Biz Ata’mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir’deyiz” notuyla duyurdu.

Gençlerle birlikte Anıtkabir’e gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün mozolesine gençlerle birlikte karanfil bıraktı.  Anıtkabir’den ayrılırken Kılıçdaroğlu, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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