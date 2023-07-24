'Erdoğan sayesinde' çıkartmalarını tasarlamıştı: Mahir Akkoyun beraat etti

Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, marketlerde ürünlerin üzerine “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları nedeniyle hakkında açılan kamu davasından beraat etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beraat kararını duyuran Mahir Akkoyun, sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' sözlerinin suç olmadığına dikkat çekti.

Akkoyun, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş” ifadelerine yer verdi.