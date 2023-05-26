Erdoğan: Şantaj, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan, "Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu Pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız" dedi. Muhalefeti hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı, "Bunlar gerçekten gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpler mühürlü. Bunların böyle bir derdi de yok, her şey yalan üzerine kurulu. İşte bu yalanlara da gelin Pazar günü son verelim, bıktık bu yalanlardan" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her kul gibi yapmak isteyip yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta SSK'yı batıran, CHP'yi batıran bir kifayetsizlik örneği var. Daha 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanı gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör ele başlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı... Hale bak. Yüzde 1'i zor bulan bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Bir özelliği de hesap uzmanı... Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek sayıda bir oranla 40 tane vekillik dağıtıyor.

'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl dersiniz?'

'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyorlar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Edirne'de cezasını çekiyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde sen kendini tamamen hukukun üzerine çıkartıp Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl dersiniz?

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki 'bırakın general olsa ne yazar'. Halka da 'it sürüleri' diyor. Diyen kim, bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi, maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapışılır Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alınırdı.

'Yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız'

Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü Istanbul'un fethi. İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.

'Kadınların özgürlük, istihdam alanlarını genişlettik'

Bizim aleyhimizde, Istanbul başkanlığı adaylığımızdan beri pek çok kampanya yürüttüler. Kadınları dışarı çıkarmayacak, kadınların haklarını elinden alacak, dediler. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere beşleri sermayenin önündeki engelleri biz kaldırdık. Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık. Aile içi şiddeti şikayete bağlı suç olmaktan çıkarıp resen takibe bağlı suç haline getirdik. Kadınlarımızın her an yanında olduğumuzu gösterdik. Hem çalışan hem çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımızın yanında olduk. Kısmi çalışma imkanı sağladık. Yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık.

Bırakın kadınları dışlamayı hanım kardeşlerimize yönelik pek çok projeyi devreye aldık. Kadınların özgürlük, istihdam ve temsil alanlarını genişlettik, kimsenin yaşam biçime karışmadık. Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık. Bu hassasiyetimizi koruduk. Bize nutuk atanlar ikna odalarında bizim öğrenci yavrularımıza ne acılar çektirdiler. Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Başörtülü hanımlara sesleniyorum; bir metrekarelik bez parçası diyen bu adam her numarayı yapar. Başörtülüleri alır onlara rozet de takar. Başörtüsüne hakeret etmekten, yasaklar için mahkemeye koşmak kadar her türlü faşizmi sergilediler.

Yine LGBT'leri hedef aldı: 'Veba gibi yayılan bu akımlar...'

Aile kurumundan taviz veremeyiz. AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Seçimlerden sonra bir an önce aile kurumunu güçlü bir konuma oturtacağız. Bunların ne denli milli ve yerli olduğu aile konusunda da ortaya çıkacak. Veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili şimdiden tedbiri almamız gerekiyor. Finansmanını Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız aile bankası ile bunu sağlayacağız.

Gençlerimizin attığı her adımda yanlarında yer alacağız. Evlenecek gençlerimize, faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. Daha pek çok kalemdeki desteklerle hem aile yapımızı yoksulluk ve sapkınlık tehdidinden koruyacak, gençlerimizin yanında olacağız.

'Sığınmacılar konusunda Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine başvurmayacağız'

Sığınmacılar konusunda da CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine asla başvurmayacağız. Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülke, bir daha Boraltan Köprüsü faciası gibi utanç sahneleri yaşattırmayacağız. Ne diyorlardı? 'Bizi Emrenilerin eline bırakmayın'. Türklere söylüyor. İnönü dönemi... 'Bizi siz öldürün ama Ermenilere bırakmayın'. Boraltan faciası budur ama bunu görmezden geliyorlar. Sığınmacılara uyguladıkları bu. Biz Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız evlerle 600 bin sığınmacıyı o evlere taşıdık taşıyoruz. Katar'la yaptığımız bir iş birliğiyle de 1 milyon sığınmacıyı o konutlarda iskan edeceğiz. Biz ensar olmaya talibiz. Biz bize sığınanlara diğerlerinin yaptığını yapamayız.

Sığınmacılara bay bay Kemal'in ve diğerlerinin yaptığını yapamayız, bu zihniyet bir terörist zihniyetidir. Almanya, Amerika; Suriyeli muhacirleri alıyor. Bizim Alaska Türklerini de aldılar. Biz bir Amerika, Almanya, Fransa kadar bu tür muhacirlere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz ya?"