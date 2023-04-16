Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu: 'Bugünkü sıkıntıların çözüm adresi yine biziz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan "Bazı deprem turistlerinin resim çekip nutuk atıp döndüğünü biliyoruz. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirlerine girenlerin felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Onları kendi hallerine bırakın. Kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar" dedi.

Erdoğan "Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar büyükelçilere sözler versinler, onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar" diye konuştu.

'Seçim tercihi küserek verilecek karar değil'

"Seçim öyle televizyon ekranlarında sosyal medya mecralarında, dört duvar arasında kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor" diyen Erdoğan "Seçim tercihi tepkiyle, küserek verilecek karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil peki orada ne işin var?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz" dedi.

Harran Üniversitesi için 'biz yaptık' dedi

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlardan söz eden Erdoğan 1992'de kurulan Harran Üniversitesi için de "biz yaptık" dedi.