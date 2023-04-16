AKP yine 'beka söylemine' başladı: '2023 seçimleri bir beka meselesi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP'den milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon'da, Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret etti. MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, BBP Trabzon İl Başkanı Mehmet Aydın ve Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat ile görüşen Karaismailoğlu, basına kapalı ziyaretlerde seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir tarih olduğunu belirterek, "seçimlerin bir vatan millet seçimi olduğunu" ileri sürdü.

Karaismailoğlu, "2023 seçimleri bir beka meselesi. Önemli bir seçim. Bu kutlu süreçte Cumhur İtifakı olarak birlikte emin adımlarla yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.