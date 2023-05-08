Erdoğan saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu suçladı: 'Kendi provokasyonları...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin ardından Edirne'de seçim mitingi düzenledi.

Erdoğan, kürsüde yaptığı açıklamalarda Erzurum’da İmamoğlu mitingine yapılan taşlı saldırıya değindi, “Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan, Edirne’de konuya ilişkin şunları söyledi:

“Teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek, yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar”

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na devam ettiği müddetçe hakkı, hukuku ve adaleti size teslim etmeyiz.

Dik duruyoruz. Ama şu 25 binin hepsi ahbaplarıyla görüşerek sandıkları patlatacak. Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Ama bu sefer başaramayacaklar."