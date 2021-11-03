Erdoğan, sağlığıyla ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu

Bugün sosyal medyada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli olduğu öne sürülen paylaşımlar nedeniyle suç duyurusu dilekçesini verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır” denildi.