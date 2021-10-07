Erdoğan, Putin'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya yaptığı ziyaretten kısa süre sonra Putin'le bu kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.