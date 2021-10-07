Erdoğan, Putin'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya yaptığı ziyaretten kısa süre sonra Putin'le bu kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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