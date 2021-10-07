AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya yaptığı ziyaretten kısa süre sonra Putin'le bu kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Alpaslan Savaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan, Putin'le görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya yaptığı ziyaretten kısa süre sonra Putin'le bu kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.