Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de düzenlenen yüz yüze görüşme başladı.

Görüşmenin başında Erdoğan ile Putin basına açıklama yaptı.

Putin açıklamasında "Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik" dedi.

Putin "Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor" diye konuştu.

"Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı" diyen Putin "Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Putin "Uluslararası alanda oldukça başarılı bir biçimde işbirliği yapıyoruz. Bunu söylerken hem Suriye’yi kastediyorum hem de Libya konusunda pozisyonlarımızı koordine etmek üzere kurduğumuz temaslardan bahsediyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı "Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur" diye konuştu.

Erdoğan: Suriye'nin barışı Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

Erdoğan "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.

Erdoğan "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

"BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu" diyen Erdoğan "Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Heyetler arası çalışma yemeği

İkilinin sadece çevirmenlerinin katılımıyla yapacağı görüşme sonrası bir açıklama yapılması beklenmiyor. Putin ile Erdoğan'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeği planlanıyor.

Soçi'ye Erdoğan'la birlikte giden heyette MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir süredir yakınındaki kişilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinada olan Putin'in bugün tamamen karantinadan çıktığını duyurdu. Bugünkü görüşme aynı zamanda Erdoğan ile Putin'in pandeminin başlangıcından beri ilk yüz yüze görüşmesi.

Kremlin ikilinin görüşmesinde herhangi bir yazılı mutabakata imza atmayacağını açıklamıştı.

Görüşmede esas olarak İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere Suriye gündeminin ele alınması bekleniyor. Görüşmede ele alınacak konular arasında Afganistan, Libya ve Kafkaslar konusunun da bulunduğu belirtilirken, Kremlin görüşmede Kırım konusunun gündeme gelmeyeceğini duyurmuştu.