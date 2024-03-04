Erdoğan: Projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.

Kendini "fahri Muğlalı" olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, Muğla'da projelerinin engellendiğini öne sürdü. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Erdoğan, "Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet. Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı. Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar" dedşç

Erdoğan, daha sonra “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu. "Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli sorundur" diyen Erdoğan sorunları "fırsatçılık" ve "tamahkarlığa" bağladı. Erdoğan "Enflasyon hususunda vatandaşımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan kaynaklanan bu sorunu çözeceğiz. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir" dedi. (AA)