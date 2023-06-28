Erdoğan, Paşinyan ve Scholz ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, görüşmede Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan sürecin önümüzdeki dönemde de devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldi.

Erdoğan, ''İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu'' söylediği aktarıldı.