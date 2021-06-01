Erdoğan: Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Malum, maske mesafe hijyen. 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe maske önem arz ediyor. Sosyal mesafede gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bu da tabi 1.5 metreydi.
- 3 doz aşı oldum, bir de antikor ile ilgili adımı attım, 2160'ı yakaladım.
- Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız.
- Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Beye de sunacağız. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım.
- PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez.
- Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz.
- Biz Bush'la da çalıştık, Obama'yla da çalıştık. Bunlar da Demokrattı, hiçbir gerilim yaşamadım.
- ABD'yle gerilimin sebebi ne? Bu da sözde Ermeni soykırımı... Her 24 Nisan gelir ABD Ermenilerle ilgili ne diyecek. Biz bir kasaba devleti değiliz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Türkiye'yi bu şekilde köşeye sıkıştıranlar Türkiye'nin dostluğunu kaybeder.
- NATO'daki dostlarımızın Türkiye'ye bakışını sorgulamamız lazım. Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür. Bunu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sürekli söylüyor.
- Biz S400'lere ihtiyacımız olduğu için aldık. Türkiye'nin kendimi koruma hakkı yok mu?
- Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Aynı gün bir yeni çok modern bir maske fabrikasını da aynı gün yapacağız.
- Yunanistan-Mısır ilişkisi ile Türkiye-Mısır ilişkisini aynı terazide değildir. Ben Mısır halkını iyi bilirim, severim. Yeniden bu süreci başlatmakta da kararlıyız.
- Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım.