Adıyaman'da üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını asarak oy kullanmaya giden kadın bir seçmen kabine alınmadı.
Görevlilerin itirazı üzerine pankartla kabine girmesi engellenen şahsın, taşıdığı pankart üzerinden alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan pankartıyla oy kullanmaya giden seçmen kabine alınmadı
Adıyaman'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını sırtına asarak oy kullanmaya giden şahıs, seçmen kabinine alınmadı.
Haber Merkezi
Adıyaman'da üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını asarak oy kullanmaya giden kadın bir seçmen kabine alınmadı.
Görevlilerin itirazı üzerine pankartla kabine girmesi engellenen şahsın, taşıdığı pankart üzerinden alındı.