Erdoğan pankartıyla oy kullanmaya giden seçmen kabine alınmadı

Adıyaman'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını sırtına asarak oy kullanmaya giden şahıs, seçmen kabinine alınmadı.

Haber Merkezi

Adıyaman'da üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını asarak oy kullanmaya giden kadın bir seçmen kabine alınmadı.

Görevlilerin itirazı üzerine pankartla kabine girmesi engellenen şahsın, taşıdığı pankart üzerinden alındı.

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