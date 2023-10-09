Erdoğan 'özgür' üniversitelerden memnunmuş: KHK'li akademisyenler, tarikatlar, direnişler...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. 28 Şubat dönemini hatırlatan ve bir kez daha Haziran Direnişi'ni hedef alan konuşmasında, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) varlığından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İktidarda bulunduğu 21 yılda üniversitelere yönelik giderek artan gerici ve piyasacı baskıları unutan Erdoğan, ''Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla ya da ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Az sayıdaki hazımsız marjinalin de bu gerçeklerle yüzleşeceklerine inanıyorum'' dedi.

Erdoğan'ın özgür ve yasaksız bulduğu kampüslerde sadece geçtiğimiz haftalarda yaşananlar üniversitelerin içerisinde bulunduğu durumu özetler nitelikte.

Üniversitelerde piyasa ve tarikatlara yetki

Yeni açıklanan Orta Vadeli Programda (OVP) devlet üniversitelerinde mütevelli heyet uygulamasının yaygınlaştırılması hedefine yer verildi. Böylece devlet üniversitelerini yönetme yetkisi; bakan, bakan yardımcısı unvanı taşıyanların seçip atayacağı mütevelli heyet adı verilen ekiplere bırakılabilecek.

soL yazarı Kadir Sev'in dikkat çektiği hedefle üniversitelerin, üniversite-özel sektör işbirliği adı altında piyasaya; STK’lerle işbirliği adı altında tarikatlara açılması amaçlanıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılındaki bir başvuruda mütevelli heyetin yetkilerinin çok geniş tutulmasını üniversite özerkliğine aykırı bulduğunu hatırlatan Sev, ''Mütevelli uygulamaları yaygınlaştırıldıkça yeni ihtiyaçlar, yeni biçim arayışlarına girişilmesi kaçınılmaz ve durdurulamaz olacaktır'' yorumunda bulundu.

KHK'li akademisyenlerin davaları reddediliyor

1 Eylül 2016'dan itibaren Olağanüstü Hal Kapsamında ilan edilen kanun hükmünde kararnamelerle, binlerce akademisyen yükseköğretim kurumlarındaki görevlerinden ihraç edildi.

Akademisyenlerin görevlerine iadesine yönelik birçok dava açıldı. Açılan davaların az bir kısmında göreve iade kararı çıkarken, birçok dava reddedildi. Davaların büyük bir kısmı ise devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Akademisyen Erhan Keleşoğlu’nun OHAL Komisyonu kararına karşı açtığı dava üç gün önce reddedilmişti.

Boğaziçi'nde akademisyenlerin direnişi devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, AKP iktidarı tarafından rektör atanmasına ve üniversitedeki hak ihlallerine karşı Güney Kampüs'teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri eylemleri devam ediyor.

Bugün direnişte 1009. güne girilirken, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü arkalarını rektörlük binasına dönmeye devam ediyor. Akademisyenler, bugün 684. kez rektörlük binasına sırtını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Naci İnci, eylemlerini sürdüren akademisyenleri adli ve idari işlemlere konu olmanın yanı sıra 'idari yönden aylıktan kesme disiplin cezasıyla' tehdit etmişti.