Erdoğan: Öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Tekirdağ Çerkezköy'de düzenlediği mitingde CHP'yi ve Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Mitinge katılanlara partisinin İstanbul'da dün yaptığı mitingi takip edip etmediklerini soran Erdoğan, "1 milyon 700 bin. Dile kolay, İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası, işi burası çözer" ifadelerini kullandı.

Hayatta her hatanın bir bedelinin olduğunu söyleyen Erdoğan "Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız" dedi.

'Gazi Mustafa Kemal'i ağzından düşürmeyenler...'

Erdoğan "Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. 'Cumhuriyet'le yaşıtım' diyen CHP, Cumhuriyet'le hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor" diye konuştu.

'Meczupların hezeyanları...'

Erdoğan, Ali Yeşildağ gibi isimlerin kendisi hakkındaki açıklamalarına ise isim vermeden değinerek "Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler" ifadelerini kullandı.