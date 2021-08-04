Erdoğan: Orman yangınlarında siyasete yer olmamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki devam eden orman yangınlarına ilişkin "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı" ifadelerini kullandı.
A Haber'e çıkan Erdoğan, ülkedeki yangınların durumuna ilişkin "8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı "Örneğin ülkemizin önemli iş adamlarının bir kaçının sahibi olduğu termik santral var ki bu santral yanma riskiyle karşı karşıya. Şu an üç bakanımız oradalar. Bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak." dedi. ve ekledi:
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"Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır."
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"Muhalefet ayrı türlü bir mücadelenin içerisinde: İşte burada 'niye uçak yok, niye helikopter yok' diye yalan terörü estiriyorlar."
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"Bugün dünya yangın tehdidi aldında, Amerika yanıyor, Rusya yanıyor, Kanada yanıyor, ama kimse kalkıp Rusya niye yanıyor demiyor, diyemez."
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"Afrika'nın yarısı yanıyor, temenni ederim ki tüm insanlık bundan kurtulmuş olsun."
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"Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir."
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"Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı."
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"Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor."
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"Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız."
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"(Yanan alanların imara açılacağı tartışması) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok.
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"Televizyonda konuşuyorlar, 'canlılar yandı' eyvallah. Yahu yangın olur da ormandaki canlılar yanmaz mı?"
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"Bir uçak gördüysem namerdim" diyorsun, hiç şüphen olmasın öylesin."
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"Uçaklarımız geliyor, azami on saniyede deposunu dolduruyor, nereye dökecekse döküyor"
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THK'dan bahsediyorsun, bunlar THK'ya talip olmuşlar. THK, 1985'den itibaren bedeli karşılığında uçakla müdahale hizmeti vermiş. Yoksa THK Orman Bakanlığı'nın değil. Peki bu uçakların şu anda durumu nedir? Bakın kurumun 2014-2018 yıllarından itibaren bir değerlendirmesini yaparsak bu arada yapılan sözleşmeyle 6 uçakla oradan hizmet alımı yapıyor, üç tane daha uçak var bunlar pert olmuş vaziyette.
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Bu yıl THK helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah ancak ihaleyi daha uygun fiyat teklif eden özel bir şirket almış vaziyette.
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(Help Turkey) Karşılığında Güçlü Türkiye diye etiket açtılar. Çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Rahatsız oluyorlarsa demek ki güçlüyüz.
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Hashtag atacakmış da bilmem ne yapacakmış da, ne yaparsan yap, biz dimdik ayaktayız yolumuza da devam ediyoruz.
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İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında iki tane muhteşem hastanemizi yaptık mı yaptık. Öyle bir planladık ki Atatürk Havalimanı'na dışarıdan bir hasta geldiği zaman hemen 5 dakikada hastaneye varsın.
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En kısa sürede Türkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında da bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz.
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Ağustos ayını inşallah geride bıraktığımızda, Apustos ayıyla birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz, ama bunun oranı ne olur? Umduğumuzun bir defa çok çok altında olur. Ben de sinyalimi belli yerlere veriyorum.
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Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.
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Biliyorsunuz Şahin bizim diğer Eren'imiz oldu. Tabi Şahin'in bizde geride bıraktığı bir yavrusu var. Şimdi burada ben olaya farklı bir yerden geleceğim. Biliyorsunuz oy kullanma yaşı, seçme şeçilme 30'du, biz tabi bu yaşı Ak parti olarak ne yaptık, önce 25'e indirdik, sonra 18'e indirdik. Seçme seçilme yaşı bizimle 18'e indi, aslında Z kuşağını tepeden tırnağa ören Ak Parti olmuştur.
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Şimdi ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar da 5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidarız. 5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidar kalkıp da yangınlara eyvallah der mi?