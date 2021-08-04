Erdoğan: Orman yangınlarında siyasete yer olmamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki devam eden orman yangınlarına ilişkin "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı" ifadelerini kullandı.

A Haber'e çıkan Erdoğan, ülkedeki yangınların durumuna ilişkin "8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Örneğin ülkemizin önemli iş adamlarının bir kaçının sahibi olduğu termik santral var ki bu santral yanma riskiyle karşı karşıya. Şu an üç bakanımız oradalar. Bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak." dedi. ve ekledi: