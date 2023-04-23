Erdoğan, 'Onlar seccadeye basıyor' diyen küçük çocuğa 200 TL verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan'ın seçim otobüsüne gelen çocuk arasındaki diyalog gündeme geldi.

Bayram nedeniyle il ziyareti gerçekleştiren Erdoğan'ın seçim otobüsünde gelen küçük bir çocuk, Mİllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim" dedi.

Erdoğan ise "Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor neler. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı. Erdoğan sonrasında çocuğa 200 lira harçlık verdi.