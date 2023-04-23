Demirtaş'dan Erdoğan'a: Oy için ne din bıraktı ne iman

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda cami avlusuna kürsü kuran AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ın Sultanahmet Camii'nin yeniden açılış töreninden bir fotoğrafını paylaşan Demirtaş "Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin, geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman.



Bu karanlık zihniyetin, geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin. #YeşilSolParti pic.twitter.com/Uowlk8YJca — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 22, 2023

Ne olmuştu?

Erdoğan dün restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nin açılışına katılmış, burada muhalefeti hedef almıştı: “14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?”