Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışını hedef aldı: Kıblesi Kabe olmayanın...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı programda yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı 'Alevi' başlıklı video hakkında, "Muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun. Bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seccade görüntüsüne atıf yapan Erdoğan, "Seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeyle ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur." dedi.

'Seccade nedir bilmeyenler...'

Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyaretinde konuşan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' çıkışı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat edersen bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar.

Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Yani, ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun.

Bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var. Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin ağızlarından çıkanların bir haber olanların, seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.

Sen seccadeyle ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur. İnşallah, bize de bir seccade hediye ettiler, dedik ki; inşallah bu seccadeyi biz 15 Mayıs'ta şükür secdesinde kullanacağız. Ülkemiz siyasetinin değerlerin istismarıyla değerlendirildiği yöntemler geride kaldı."