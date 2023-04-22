CHP'li Özel: Adıyaman'da 7-8 kişilik grup CHP heyetini takip etti

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman’da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişiminde yaşananları anlattı. Özel, kente girdikleri itibaren CHP heyetinin 7-8 kişilik bir grup tarafından takip edildiğini aktardı.

Halk TV’ye konuşan CHP’li Özel, şunları söyledi:

“Güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dediler. Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var. 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz' der. O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.”

'Kılıçdaroğlu 'ifşa etmeyin' dedi'

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun provokasyonda bulunan isimlerle alakalı “Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin” ifadesini paylaşarak şunları aktardı:

“Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi o sözü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın etmeyin' dedik. Hatta Genel Başkanın 'İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin' dedi."

'Bu toplum kucaklaşmak istiyor'

Türbe ziyaretine ilişkin de konuşan CHP’li Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' denildi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik. Bizim değerlendirmemiz şudur. Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon izlenmiş bir tweet attı. Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar. Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte. Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin orada söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz.”