Erdoğan ‘onardık’ diyerek övünmüştü: Hatay Havalimanı'na uçuşlar riskli olduğu için yapılamıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus gibi ticari firmaların Hatay’a yolcu taşımamasının altında yatan neden ortaya çıktı. Daha önce onarıldığı iddia edilen Hatay Havalimanı pistinin ticari yolcu taşımacılığını kaldıramayacağı öğrenildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat’ta NOTAM (havacılık bildirisi) yayınladığını, bu sebeple gidiş yolcusu alınmadığını söylemişti.

Diken’e konuşan DHMİ ve THY yetkilileri, Hatay Havalimanı’na ticari yolcu uçaklarının tam dolulukta inmesinin "risk teşkil edeceğini" belirtti.

Yetkililerin aktardığına göre onarıldığı belirtilen pistteki eksen kayması pist uzunluğunu kısalttı. Bu nedenle tam doluluktaki uçaklarının inişte pistte "çökmeye neden olabileceğinden" endişe ediliyor. Ayrıca dolu uçakların durma mesafesinin uzaması nedeniyle pist dışına çıkma tehlikesi bulunuyor.

Kalkış yapan uçaklar için ise mesafenin "yeterli" olduğunu söyleyen yetkililer bu açıdan "sorun bulunmadığını" söyledi.

İnişe ne zaman uygun hale getirileceği ise belli olmayan pistin yalnızca VİP uçuşlar ile insanı yardım uçuşlarına açık olduğu belirtiliyor.

Erdoğan ‘onardık’ diyerek övünmüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Mart’taki açıklamasında şunları demişti: “Depremde zarar gören Hatay Havalimanı’nı bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdik. Çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet ‘Havalimanını biz onardık’ yalanını ortaya attı. ‘Oranın hafriyatını biz taşıdık’ yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok.”