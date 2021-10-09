Erdoğan: Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz veriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı, barınma krizinin ortasında yine öğrencileri hedef aldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Son bir aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürüyor. İnşallah benzer bir başarıyı üniversitelerde de yakalayacağız.

  • Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.

  • Bizim tek üzüntümüz; hayatın doğal akışı içinde yaşanan hadiselerin abartılması, marjinal çevrelerce çarpıtılması, mecrasından çıkarılarak istismar aracı haline dönüştürülmesidir.

  • Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz veriyor.

  • Açacağımız 6 bin 664 öğrenci kapasiteli 14 yurdun tamamı otel konforunda.

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