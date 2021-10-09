Erdoğan: Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz veriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Son bir aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürüyor. İnşallah benzer bir başarıyı üniversitelerde de yakalayacağız.
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Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.
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Bizim tek üzüntümüz; hayatın doğal akışı içinde yaşanan hadiselerin abartılması, marjinal çevrelerce çarpıtılması, mecrasından çıkarılarak istismar aracı haline dönüştürülmesidir.
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Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz veriyor.
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Açacağımız 6 bin 664 öğrenci kapasiteli 14 yurdun tamamı otel konforunda.