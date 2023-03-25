'Erdoğan o vekiller isyan etmesin diye Meclis'i açık tutuyor'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Cumhur İttifakı'nın lokomotifi olan AK Parti'nin milletvekili aday listeleri konusunda kafası karışık” dedi.

Zeyrek, yazısında, “Bir taraftan üç dönem kuralını işleterek TBMM grubunda büyük değişime gitmeyi hedefliyorlar. Ancak şöhretli isimlerden de vazgeçemiyorlar. Erdoğan'ın da açıkladığı gibi mevcut bakanların tümü TBMM'ye vekil olarak sokulmak isteniyor. Ayrıca ünlü isimlere üç dönem kuralı işletilmeyecek. Bir başka detay da şöhretli isimler parti saflarına katılarak milletvekili sayısı artırılmaya çalışılacak. Peki bu durum mevcut milletvekillerini ve partinin il ilçe teşkilatlarını mutlu ediyor mu? Elbette hayır!” ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek, şunları kaydetti:

“Yüzden fazla milletvekili üçüncü dönem kuralı gibi gerekçelerle yeniden aday yapılmayacak. Erdoğan o vekiller şimdiden isyan etmesin diye, seçim kararına rağmen TBMM'yi açık tutturuyor ve milletvekillerini son dakika yasalarıyla meşgul ediyor.

9 Nisan günü AK Parti milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği andan itibaren liste dışı kalan vekillerin ya da listeleri beğenmeyen il teşkilatlarının ne yapacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.”

'Adaylık başvurusu yapan vekiller rahatsızlıklarını şimdilik açıktan dillendirmiyor'

“Erdoğan, milletvekillerini sadece TBMM'yi açık tutarak değil, adaylık beklentisini canlı tutarak da meşgul ediyor” ifadesini kullanan Zeyrek, iktidar mensubu vekillerin hepsine “adaylık başvurusu yapın” denildiğini belirtti. Zeyrek, şu öngörüsünü dile getirdi:

“Adaylık başvurusu yapan vekiller de adaylık beklentileri henüz tükenmediği için rahatsızlıklarını şimdilik açıktan dillendirmiyorlar. Ancak adaylık başvurusu yapıp liste dışı kalmış olmak gurur kırıcı bir durum olsa gerek. Bu yüzden de 9 Nisan'dan sonra başvuruları alındığı halde listelerden ve dolayısıyla siyasetten dışlanırlarsa hepsi birden, açıktan tepki göstermeye başlayabilir. Bazı il teşkilatları da desteklemedikleri/istemedikleri adayların listesini önlerinde bulursa kampanyayı sahiplenmeyebilir.”