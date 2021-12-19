AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında TÜSİAD'ın açıklamasına yanıt verdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan "Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

Erdoğan "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Biz vatan sevgisi ile millet sevgisiyle yürüyoruz, siz ise acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir hükümeti bir yönetimi iş başına getirtiriz bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"- Tarih, kendini dünyanın ve insanlığın hakimi sanan nice kudret budalasının hüsranına şahitlik etmiştir. Bugün o kifayetsiz muhterislerin isimlerini kimse hatırlamıyor. Günümüzün zalimlerinin sonu da farklı olmayacaktır. Küresel yönetim ve ekonomi düzeninde bir süredir zaten yaşanmakta olan sancılar salgınla birlikte hızlanmıştır.

- Artık Türkiye küresel krizlere karşı bu derece dayanıklıysa, gerisinde güçlü bir altyapı var.

- Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. hükmü öyle sıradan bir hüküm değil.

- Amerika'ya bakın, durum felaket.

- Attığımız adımlarla faizi de, enflasyonu da. Hatırlayın 6 sıfırı attığımda Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları aynı şeyleri şimdi de söylüyor. Anırdılar mı? Ama bunlar hâlâ köşe yazarı.

- Türkiye büyüyor. Kimse bu büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var, ama unutmayın ki Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum.

- Çekilme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Biz vatan sevgisi ile millet sevgisiyle yürüyoruz, siz ise acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir hükümeti bir yönetimi iş başına getirtiriz bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek.

- Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

- Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir.

- Döviz kurundaki istikrarı piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız. Ekonomide bir tabir vardır dere kendi yatağında akar.

- Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız.

- Şimdi yeniden hamd olsun 100 milyar doların üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız. Herhalde George, Hans, gelip Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, biz. Bizim kasamız boş değil, elhamdülillah. Kasa mevcudumuz gayet iyi."