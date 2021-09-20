Erdoğan New York'ta 'Türkevi'nin açılışını yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde 8 yıl sonra yeniden açılan Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.

Binanın Türkiye'nin BM'deki Daimi Temsilciliği'ne, New York Başkonsolosluğu'na ve Kuzey Kıbrıs'ın temsilciliğine ev sahipliği yapacağını söyleyen Erdoğan, "Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın ABD ziyaretine katılan ekipte yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açılışta kürsüden dua okudu.