Erdoğan: Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katıldığı Kazakistan'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişikin ise Erdoğan, "Bu işin bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ta kendisidir. Şu an İsrail'de Netanyahu aleyhinde konuşmalar başladı" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'ni önemsiyorum. Ateşkes için hem yükleneceğiz hem de usul ve esasta ön çalışmaları yapacağız.

Kıbrıs'ta, Yunanistan garantör ülke olabiliyor, İngiltere garantör ülke olabiliyor, Türkiye haliyle garantör ülke ise Gazze'de neden benzeri yapı olmasın.

Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır.

Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor.

Senin yaptığının ne İncil'le ne Tevrat'la alakası var. Bunu ne İncil kabul eder, ne Tevrat kabul eder, ne Zebur kabul eder."