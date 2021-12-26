Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına açılmış bayraktır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Erdoğan "İlim ve fikir yoksunu bu zorbaların ilk günden itibaren Üstad Necip Fazıl'ı dillerine dolamalarının sebebi budur. Necip Fazıl Ödülleri ile zorbaların konforları bozulmuş, işlettikleri tezgahlar dağılmıştır" diye konuştu.

"Modernleşme ile beraber insanın kendi fıtratına, çevresine, hayatı paylaştığı diğer mahlukata yönelik bakış açısı da değişti" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Afrikalılar başta olmak üzere modern batının dışında kalanlar bu zihniyetin mensupları tarafından ezildi, hor görüldü, sömürgeleştirildi. 'Beyaz Adam' vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük katliamlarına, soykırımlarına imza attı. Pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi zaman farklı dili konuşanlar, kimi zaman da farklı inanca mensup olanlar bu zihniyetin kurbanı oldu."

"Biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir" ifadesini kullanan Erdoğan "Sadece güçlünün hayatını kutsayan yaklaşım biçim değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürüyor" diye konuştu.

Erdoğan "Üstad Necip Fazıl bir direniş önderiydi. Üstad Necip Fazıl, hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinini, aslını bilen 'fikir Mehmetçikleri' yetiştirmek olduğunu söylemiştir" dedi.



