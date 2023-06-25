Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç’in NATO üyeliği ele alındı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna’da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç’in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye’ye değil esasen NATO’ya ve NATO’nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi."

Stoltenberg'den açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Erdoğan ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Stoltenberg paylaşımında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terörizm, caydırıcılık ve savunma hakkında önemli kararlar alacağımız NATO Zirvesi öncesinde iyi bir görüşme... İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.