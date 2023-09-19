Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

Stoltenberg de sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir mesaj paylaştı ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terörle mücadelemizi arttırma konusunu ele aldık ve Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmaları için kendisine teşekkür ettim. Vilnius'ta mutabık kalındığı üzere, Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en kısa sürede ele alacaktır“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç bulundu.