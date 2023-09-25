Erdoğan Nahçıvan'da konuştu: 'Bölgede normalleşme için yeni fırsat pencereleri açıldı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Nahçıvan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği askeri harekata değinen Erdoğan "Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir."

Aliyev ise Karabağ'daki harekata ilişkin "Üç yıl önce 2. Karabağ Savaşı'nda işgale son vermiştik, 5 günde ise egemenliğimizi tam sağladık. 24 saatten az süren antiterör operasyonunda ise Azerbaycan arazilerinde yasa dışı konuşlandırılan Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti ve Azerbaycan egemenliğini tam sağladı" dedi.

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik Nahçıvan'a giden Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne katıldı.