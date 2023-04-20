Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz

İnsanlarımızın aklına şu soru mutlaka gelecektir: Ülkemizin kendi gazına sahip olması, benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir soru. Siz de tabii Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Ne diyor, 300 milyar dolar Londra'dan, getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin, ne karşılığında getirdin? Senin şu an sıfatın ne? Esrar eroini mi Londra'nın tüccarlarına sattın.