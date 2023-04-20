Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz

'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Zonguldak Filyos'ta konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.
- Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.
- Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.
- Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. DÜnyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.
- Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor aynı zamanda bu bölgeyi önemli bir üs haline getiriyoruz.
'Hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz'
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Milletimize büyük bir gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz.
- Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirasını atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla milletimizin tattıracağına inanıyorum.
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İnsanlarımızın aklına şu soru mutlaka gelecektir: Ülkemizin kendi gazına sahip olması, benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir soru. Siz de tabii Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Ne diyor, 300 milyar dolar Londra'dan, getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin, ne karşılığında getirdin? Senin şu an sıfatın ne? Esrar eroini mi Londra'nın tüccarlarına sattın.
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Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda, insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. Bunların yanı sıra, vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık.
'Mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz'
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Kendi gazınızı kullanmanız elbette önemlidir ama insanlarımızın aklına şu soru da muhakkak gelecektir: Ülkemizin kendi gazını kullanması benim günlük hayatıma ne katkı sağlayacak? Size bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık.
- Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz.
- Isınma tüketimi bir ay boyunca ücretsiz olacak.