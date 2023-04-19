Erdoğan: İnanıyorum ki 14 Mayıs Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs'ı silme götüreceksiniz. Vaktimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. 6'lı masa 7'li masa oldu, sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Bay bay Kemal'i ilan etmeyi başardılar. PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.

İnanıyorum ki 14 Mayıs Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.

Adaylığımızı biz aylar öncesinden ilan etmiştik. Biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık.

Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız

Eğitimlerinden iş kurmalarına kadar her alanda gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize, iki yılı ödemesiz ve 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz.

200 milyar dolardan bahsediyor. 200 lira değil, 200 milyar dolar. Ya Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz.

Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.

Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz."