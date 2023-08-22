Erdoğan: Müteahhitlik bereketli bir sektördür

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuştu.

"Savunma sanayinde nasıl kısa sürede büyük bir sıçrama yaptıysak, müteahhitlik sektöründe de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür" diyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üstelik müteahhitlik bereketli bir sektördür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmamızın turizmden enerjiye, sanayiden sağlığa, eğitimden tarıma pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz."

Her mücadelede "bugüne kadar olduğu gibi" bundan sonra da müteahhitlerin yanında olacağını söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak hem kendilerine hem ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacaklarına inanıyorum" da dedi.

Erdoğan ekonomik kriz için 'siyasi oyun' dedi

Ekonomiye dair de konuşan Erdoğan, yaşanan sorunların, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünü olduğunu savundu ve "Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçen oyunların ürünüydü" dedi. Erdoğan ayrıca, "Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik" ifadelerini de kullandı.