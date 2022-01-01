AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe’de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Ekonomimizi büyütürken 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur.
- Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz.