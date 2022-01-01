AKP'li isimden zam yağmuruna tuhaf tepki: 'Yazmasam uyuyamam'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medyadan bir video paylaşırken, "2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu tweetinden bir süre sonra zam yağmuru başlarken, elektrik ve doğalgaza gelen zam büyük tepki çekti.

Yaşanan bu gelişme sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan yandaş yazar Nasuhi Güngör, "Yazmasam uyuyamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada muazzam bir hizmet akışı sunduğu günde, zam açıklamak nasıl bir aklın ürünü acaba?" dedi.

Güngör'ün zamma değil zamanlamaya tepki göstermesi dikkat çekti.