Erdoğan muhalefetin öğretmen atama vaadini hedef aldı: 'Palavrayla olmuyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde '45 bin Öğretmen Atama Programı'na katıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmaları durumunda 100 bin öğretmen atama sözünü hedef alan Erdoğan, muhalefeti 'lafta kalmakla' eleştirdi.

"Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı" diyen Erdoğan, "Öyle palavrayla, şu kadar öğretmen atayacağız demekle olmuyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak. Bölgede enkazları tamamen kaldırdık. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Allah'ın izniyle 650 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz."