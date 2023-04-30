Erdoğan: MİT DEAŞ'ın sözde liderini Suriye'de etkisiz hale getirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan programda yaptığı açıklamada "MİT DEAŞ'ın sözde lideri el Kureyşi'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi" dedi.

Yurtdışında seçimlere katılımla ilgili konuşan Erdoğan "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz" diye belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (14 Mayıs seçimleri) Lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde.

- Irkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık Batı'da artık kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Batı ülkeleri bu tehditle yüzleşme sürecini henüz gösteremiyor.

- (Almanya'da NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım.

- MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi.

- KARDEMİR'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağız."