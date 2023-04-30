Erdoğan: Bizim Aleviliğe de saygımız var, her türe saygımız var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Yahu sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var. Sen Aleviliğini yaşa ama bunu anlatmana gerek yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini söylediği Garo Paylan'ı da "Bir bozuntu var, Garo bozuntusu" sözleriyle hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- İstanbul'u çöp dağlarından, çamurlardan, susuzluktan kurtardık.

- Sandıklara sahip çıkacağız.

- Ankara ne darbeye ne vesayete teslim oldu. 15 Temmuz'u hatırlayın. Ölüm saçan uçaklar geçerken Ankara dimdik ayakta durdu.

- (Millet İttifakı'na) Bunların yanında İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de aldılar. Önce 6'lı masaydı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda Cumhur var. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.

- Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?

- Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor.

- Bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş, (Selahattin Demirtaş'ı) ziyaret etmiş. Demiş ki şimdi nasıl olsa çıkacağım. Çıktıktan sonra Öcalan’ı ziyaret edeceğim. Ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım.

- Türkiye Yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.

- Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler, 14 Mayıs’ın müjdesini veriyor.

- Yahu sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var. Sen Aleviliğini yaşa ama bunu anlatmana gerek yok."