İstanbul Ataşehir’de bulunan ve üzerinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İETT Garajı'nın yer aldığı 286 bin metrekarelik arazi için özelleştirilme kararı alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında "Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz" demişti.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, 21 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile arazi özelleştirme programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı alan için geçtiğimiz günlerde imar değişikliği gerçekleştirildi.

20 kat yüksekliğinde konut, otel inşa edilebilecek

Uygulamaya giren imar planına göre 286 dönümlük araziye 20 kat yüksekliğinde konut, otel, ofis binaları inşa edilebilecek. Araziler üzerinde emsal hariç parsel büyüklüğünün iki katına kadar inşaat yapılabilecek. Büyük bir bölümü yapılaşmaya açılan arazinin bir bölümünde kamu binaları, meslek ve teknik öğretim lisesi, ilkokul ve cami yer alacak. Yapılardan geriye kalan alan ise millet bahçesi, park, otopark ve yol olacak.

Söz konusu arazi

Erdoğan daha önce yatay mimari vurgusu yapmış ve geçtiğimiz aylarda bir konuşmasında "İstanbul'a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Yeni projelerimizin tamamını yatay mimar stratejisiyle hazırlıyoruz. Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" demişti.