Erdoğan Miçotakis'i tebrik etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i kutladı.

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TKP’den YKP’ye seçim tebriği