AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i kutladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Erdoğan Miçotakis'i tebrik etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i kutladı.