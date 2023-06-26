TKP’den YKP’ye seçim tebriği

Yunanistan Komünist Partisi (YKP), ülkedeki seçimlerin ikinci turunda oylarını artırarak yüzde 7,67 oy oranına sahip oldu. YKP, böylece mecliste 20 koltuk kazanmış oldu.,

Türkiye Komünist Partisi, seçim sonuçlarının ardından bir mesaj yayınlayarak YKP'yi tebrik etti. Mesajda, "Sermayedarların kârlarına karşı 'bizim hayatımız' diyenler başarmıştır, emekçi halkın çıkarlarını savunan tek gerçek seçenek olan YKP artık daha güçlüdür" denildi.

TKP'nin tebrik mesajı şöyle:

Değerli yoldaşlar,

"25 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde oy oranını istikrarlı bir biçimde artırarak önümüzdeki dönemde sınıf mücadelesi için umut olan siz yoldaşlarımızı en içten duygularımızla kutluyoruz. Yunanistan Komünist Partisi’nin seçimin tekrar turundan artan bir oy oranıyla çıkması, onun, iş yerlerinde, mahallelerde ve üniversitelerde sahip olduğu militan bağların gücünü ve kalıcılığını gösterir niteliktedir.

Bu bağı seçim platformuna da taşıyarak oyunu kendi eşit ve özgür geleceğinden yana kullanan Yunan emekçilerine kardeşçe selamlarımızı sunuyoruz. Onların meclise gönderdiği komünist vekillere başarılar diliyoruz.

Sağın güçlenerek çıktığı bu seçimlerin Yunanistan ve dünya emekçileri için tek heyecan verici sonucu YKP’nin başarısıdır. Sermayedarların kârlarına karşı “bizim hayatımız” diyenler başarmıştır, emekçi halkın çıkarlarını savunan tek gerçek seçenek olan YKP artık daha güçlüdür.

Başarınız daim olsun yoldaşlar."