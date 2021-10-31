Erdoğan, Michel ve Merkel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

İkilinin basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme yaptı. Basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. Görüşmede Merkel'in görüşmeye davet ettiği, Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, bugün önceki saatlerde ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü.