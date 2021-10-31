Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, S-400 alımına ilişkin endişeleri dile getirdi

Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Beyaz Saray, "Biden savunma ortaklığını ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini teyit etti ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri almasına dair ABD'nin endişelerini de not etti. Biden aynı zamanda, güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Biden görüşmede, "yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını gemişletme ve görüş anlaşmazlıklarını verimli bir şekilde yönetme arzusunun" altını çizdi.

Biden'ın "Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna 20 yıla yaklaşan katkılarını takdir ettiği" vurgulandı.

Görüşmede Suriye'deki siyasi sürecin, Afganistan gündeminin, Libya'daki seçimlerinin, Doğu Akdeniz'deki ve Güney Kafkasya'daki durumun ele aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ortak mekanizma' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında da "Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı" denildi.