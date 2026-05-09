Erdoğan Mesrur Barzani ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu kaydetti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan görüşmede, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Irak’taki istikrarın korunmasının tüm bölge açısından önemli olduğunu belirten Erdoğan, merkezi hükümetin bir an önce teşkil edilmesinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini söyledi.

Ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileri taşınması için adımların süreceğini ifade eden Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil Körfez bölgesi için de önemli faydalar sağlayacağını savundu.