ABD-İsrail saldırılarında 71. gün: Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor
İran güçleri ile ABD gemileri arasında zaman zaman 'çatışmalar' yaşanmaya devam ederken, iki ülke arasında mesaj alışverişi de sürüyor.
İran medyası Boğaz'dan geçmeye çalışan ABD destroyerlerine karşılık verilmesinin ardından uydu görüntülerine göre söz konusu gemilerde yangın hareketliliği göründüğünü duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ABD önerisine İran'dan yanıt beklediklerini söyledi.
İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki 3. tur görüşmeleri 14-15 Mayıs'ta ABD'de yapılacak.
Tahran'da Hürmüz Boğazı'na atıfta bulunulan ve 'kırılma noktasında' yazan afiş.
Yayın Tarihi: 09.05.2026 , 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 , 10:49
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
Diplomasi trafiği devam ettiği ve "anlaşma" iddiaları gündemde olduğu sırada ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndaki askeri denemeleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İran güçleri ile ABD gemileri arasında “aralıklı çatışmalar” yaşandı. Önceki gün İran'ın Boğaz'dan geçmeye çalışan ABD destroyerlerine karşılık vermesinin ardından İran medyası uydu görüntülerine göre söz konusu gemilerde yangın hareketliliği göründüğünü duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise gazetecilere verdiği demeçte, Washington'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ABD önerisine İran'dan yanıt beklediklerini söyledi.
Ateşkese rağmen işgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları da sürüyor. Saldırı ve tahliye tehditlerinin gölgesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki 3. tur görüşmelere ilişkin de açıklama geldi. Bakanlık görüşmelerin 14-15 Mayıs'ta ABD'de yapılacağını açıkladı.
10:49,
ABD: İsrail-Lübnan 3. tur görüşmeleri 14-15 Mayıs'ta
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Pigott, "Amerika Birleşik Devletleri, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde, İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında iki gün sürecek yoğun görüşmelere ev sahipliği yapacak" ifadesini kullandı.
"İki ülkenin endişelerinin somut bir şekilde ele alınacağına ve Lübnan'daki Hizbullah etkisinin sona erdirilmesine yönelik sürecin görüşüleceğine" işaret eden Pigott, "Görüşmeler, kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri, Lübnan topraklarında Lübnan egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesi, sınırların belirlenmesi ve Lübnan'da insani yardım ve yeniden inşa için somut yolların oluşturulması için bir çerçeve oluşturacaktır" dedi.
10:41,
Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılar: Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün'den İran'a kınama
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) BAE'ye düzenlenen saldırıların en sert şekilde kınandığı belirtildi.
"Tekrarlanan bu tür saldırıların, BAE'nin egemenliğinin açık bir ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğu" kaydedildi.
Kuveyt'in, BAE'nin, güvenliğini ve istikrarını korumak için alacağı tüm önlemlere destek vereceği ifade edildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınandı ve bu saldırıların "BAE'nin egemenliği ile uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit olduğu" vurgulandı. Mısır da alacağı tüm tedbirlerde BAE'ye destek vereceğini dile getirdi.
Katar ve Ürdün de BAE'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirttiği saldırıları kınadı.
BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediğini saldırıda, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
10:29,
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları dün gün boyunca birçok beldeyi hedef aldı. Aşağı Homin beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda 4 kişi öldü. İsrail'e ait İHA'lar Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Şuba ile Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetmişti.
Düveyr beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, Cebşit beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Beyt Yahun, Şakra, Kefre, Beraşit, Safad Battih, Ayta el-Cebel ve Tulin beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 5 kişinin öldüğü ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki Mifedon beldesinde 1, Ankun beldesinde 2, Tora beldesinde 4, Zerariye beldesinde ise 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail topçuları Kalile, Maaliyye ve Hinniye beldeleri arasında kalan bölgeyi de bombaladı.
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, ateşkes ihlallerine karşılık işgal altındaki Bayyada beldesinde dün bir iş makinesinin İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamalarda ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesindeki İsrail askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı, Deyr Suryan beldesinde ise İsrail askerleri ile bir Merkava tankına saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Hizbullah, dün gün içinde, 24'ü Lübnan'ın güneyi ve 2'si İsrail'in kuzeyinde olmak üzere, İsrail askerlerini, üslerini ve araçlarını toplam 26 kez hedef aldığını duyurdu.
09:47,
Trump: Görüşme süreci iyi gidiyor, İranlılardan çok yakında geri bildirim alacağız
Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurmak zorunda kaldığı "Özgürlük Projesi"ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. 'Özgürlük Projesi' iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var" yanıtını verdi.
Trump, işlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden "Özgürlük Projesi"ne dönebileceklerini savunarak, "O zaman 'Özgürlük Projesi' ve ilave başka şeyler olur" dedi. İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin Trump, "Bunu yakında öğreneceğiz" diye konuştu.
Trump, "İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini ve İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını" öne sürerek, "ona göre adım atacaklarını" kaydetti.
