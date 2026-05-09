ABD-İsrail saldırılarında 71. gün: Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

Diplomasi trafiği devam ettiği ve "anlaşma" iddiaları gündemde olduğu sırada ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndaki askeri denemeleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İran güçleri ile ABD gemileri arasında “aralıklı çatışmalar” yaşandı. Önceki gün İran'ın Boğaz'dan geçmeye çalışan ABD destroyerlerine karşılık vermesinin ardından İran medyası uydu görüntülerine göre söz konusu gemilerde yangın hareketliliği göründüğünü duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise gazetecilere verdiği demeçte, Washington'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ABD önerisine İran'dan yanıt beklediklerini söyledi.

Ateşkese rağmen işgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları da sürüyor. Saldırı ve tahliye tehditlerinin gölgesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki 3. tur görüşmelere ilişkin de açıklama geldi. Bakanlık görüşmelerin 14-15 Mayıs'ta ABD'de yapılacağını açıkladı.

