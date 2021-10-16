Erdoğan: Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi sona ermek üzere olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Huber Köşkü'nde ağırladı.

İkili görüşme sonrası bir basın toplantısı yaparken, Erdoğan, "Sayın Merkel, düzensiz göçün engellenmesinde sorumluluk almaktan çekinmedi. AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Libya ile ilgili fikir alışverişi yaptık" dedi.

Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları hakkındaki bir soru üzerine Erdoğan, "Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargının verdiği ya da vereceği karara benim bir cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem söz konusu değildir" diye konuştu.

Merkel ise yaptığı açıklamada, "Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Huber Köşkü çok özel bir bina, bir Alman işadamına ait ve son yıllarda gerçekten Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladık. Bu iyi ilişkileri sürdürmek için karşımızda çok fazla görev var" ifadesini kullandı.