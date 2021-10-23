Erdoğan: Memurlara sesleniyorum, sakın bu oyuna gelmeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği memur tartışmasını sürdürdü.

Erdoğan açıklamasında, "Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın" dedi.

Haber

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'memur' yanıtı