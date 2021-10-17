Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'memur' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’teki yerel medya çalıştayında, memurlarla ilgili yaptığı açıklamayı “CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır” diye değerlendiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

ANKA'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, memurlara “bir ailenin ve sarayın memuru olmaması” çağrısını yineleyerek, “Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa” dedi.

Klıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı’ diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunan kişilere karşı da mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan’dır. Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa! Adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Kanuna uyan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var…”